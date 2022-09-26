Тимати заявил, что готов к мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певец Тимур Юнусов (Тимати) выразил готовность к мобилизации для защиты страны, находится в Москве и не собирается уезжать.

"Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны", – написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Музыкант также заявил о поддержке действий руководства РФ.

"Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов", – отметил он.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

