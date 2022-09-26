Тимати заявил, что готов к мобилизации

26 сентября, 19:11
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Певец Тимур Юнусов (Тимати) выразил готовность к мобилизации для защиты страны, находится в Москве и не собирается уезжать.
"Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны", – написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Музыкант также заявил о поддержке действий руководства РФ.
"Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов", – отметил он.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Мобилизованные россияне будут получать от 135 тысяч рублей – Астахов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: