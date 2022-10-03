Россиянам объяснили, чем отличаются бронь и отсрочка от частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Отсрочка связана с временными причинами, после изменения которых человек может быть мобилизован, а бронь – с трудоустройством, то есть гражданин не подлежит частичной мобилизации, если он со своего рабочего места уже вносит вклад в обороноспособность страны, рассказал юрист Леонид Ольшанский.

"Яркий пример отсрочки – студент, который учится. Дать человеку получить образование – гуманный подход. Второй аспект – негоден, человек тяжело болен. Отсрочка – это если, например, много детей, не дай бог погибла мать, пока дети не достигнут совершеннолетнего возраста", – рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Среди мест трудоустройства, где распространяется бронь, юрист назвал оборонные заводы, IT-специалистов. По его словам, вклад забронированных сотрудников сопоставим с участниками боевых действий.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Мобилизованные смогут сдать личное оружие на хранение в ускоренном порядке

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