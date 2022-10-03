Глава Хабаровского края предложил признать мобилизацию страховым случаем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Частичную мобилизацию в России необходимо признать страховым случаем. Об этом заявил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, соответствующее обращение он уже направил в правительство.

Дегтярев считает, что закрепление этой меры в законодательстве позволит военнослужащим закрыть взятые ипотечные кредиты.

Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам для мобилизованных граждан. Документом определяется порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Мобилизованные и их родственники могут получить кредитные каникулы

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