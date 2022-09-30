Банки РФ начали ужесточать условия кредитования мужчин призывного возраста – СМИ

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Организации банковской сферы начали ужесточать скоринг заявок заемщиков мужского пола и призывного возраста на фоне объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщает газета "Известия".
"Фактически мужчины в призывном возрасте попали в категорию, как это принято говорить на сленге, "отказников". С учетом и без того невысокого процента одобрения заявок их шансы минимальны", – заявили изданию в одном из банков.
В другой организации рассказали, что рассмотрение заявок могут ужесточить дополнительно, а сама практика может расшириться на весь рынок. Тенденцию эксперт связал с высокой неопределенностью, законопроектом о кредитных каникулах для мобилизованных и списанием долгов погибшим и получившим инвалидность.
На официальный запрос издания о кредитных условиях для мужчин призывного возраста ответили только в Совкомбанке. По данным организации, изменений в процессах оценки потенциального заемщика не последовало, равно как и в алгоритмах выдачи кредитов.
Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам подпавшим под мобилизацию гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.
Данный документ 4 октября также рассмотрят в Совете Федерации. Вместе с этим сенаторы оценят законопроект о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Мобилизованные россияне получат право на кредитные каникулы
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