Совфед 4 октября рассмотрит закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации 4 октября рассмотрит законы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. Эти вопросы включены в повестку заседания.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

Документом определяется порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени. В случае гибели гражданина во время спецоперации или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены.

На заседании 27 сентября Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс, согласно которым мобилизованные россияне не потеряют работу. В документе указывается, что договоры с сотрудниками прерывать не будут, их приостановят до окончания военной службы. По возвращении человек сможет приступить к своим прежним должностным обязанностям.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Ранее сообщалось, что в Москве была создана спецгруппа для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сергей Собянин подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.



ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев

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