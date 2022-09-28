В Совфеде заявили об освобождении мобилизованных от оплаты ряда нотариальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подпавшие под мобилизацию граждане будут освобождены от оплаты некоторых нотариальных услуг при обращении за рядом социально значимых действий, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
"В Совете Федерации приветствуют решение правления Федеральной нотариальной палаты о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий", – приводит РИА Новости его слова.
Среди таких услуг Журавлев назвал удостоверение различных видов доверенностей, например доверенности на распоряжение имуществом, а также совершение сделок и выдачу согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.
По словам вице-спикера, Федеральной нотариальной палатой было предложено организовать дежурные нотариальные конторы в регионах.
"При этом мобилизованные получат возможность получить необходимые им услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", – добавил он.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
В Госдуме сообщили о планах подписать акты об отсрочке от мобилизации студентов
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