В Совфеде заявили об освобождении мобилизованных от оплаты ряда нотариальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подпавшие под мобилизацию граждане будут освобождены от оплаты некоторых нотариальных услуг при обращении за рядом социально значимых действий, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"В Совете Федерации приветствуют решение правления Федеральной нотариальной палаты о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий", – приводит РИА Новости его слова.

Среди таких услуг Журавлев назвал удостоверение различных видов доверенностей, например доверенности на распоряжение имуществом, а также совершение сделок и выдачу согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.

По словам вице-спикера, Федеральной нотариальной палатой было предложено организовать дежурные нотариальные конторы в регионах.

"При этом мобилизованные получат возможность получить необходимые им услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", – добавил он.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В Госдуме сообщили о планах подписать акты об отсрочке от мобилизации студентов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!