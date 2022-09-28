Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам подпавшим под мобилизацию гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.

Документом определяется порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени. При этом требование гражданина необходимо будет рассмотреть в течение пяти дней.

Отмечается, что в случае гибели гражданина во время спецоперации или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены. Аналогичное право распространится и на кредитные договоры граждан, которые находились на иждивении у участника спецоперации.

Согласно закону, кредитные каникулы будут предоставлены как военнослужащим Минобороны, так и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, СК РФ, участвующим в спецоперации. Они смогут приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня мобилизации и подписания контракта на участие в СВО. Аналогичное право получат и члены их семей.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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