В ГД оценили идею освободить мобилизованных от штрафов ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение освободить мобилизованных россиян от штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает RT.

Она выразила мнение, что если было совершено административное правонарушение и другим участникам дорожного движения не был причинен вред, то это может быть необходимой мерой.

Бессараб также напомнила о принятии в первом чтении проекта о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.



"Сегодня законопроект будет принят во втором чтении, будем надеяться, что и в окончательном, третьем чтении", – отметила депутат.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от штрафов за нарушения ПДД мобилизованных граждан. Он обратился с письмом на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко. В нем Орлов указал, что россияне могут не успеть в срок оплатить взыскания из-за подготовки к отправке на учебные сборы.

До этого стало известно, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для подпавших под частичную мобилизацию граждан.

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