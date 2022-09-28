В России предложили провести амнистию по дорожным штрафам для мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от штрафов за нарушения ПДД мобилизованных граждан. Об этом сообщает RT.

Специалист обратился с письмом на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В нем Орлов указал, что россияне могут не успеть в срок оплатить взыскания из-за подготовки к отправке на учебные сборы.

Кроме того, глава Института исследования проблем современной политики заявил, что у мобилизованных может не оказаться финансовой возможности оплатить штраф. Кроме того, оповещение о нем может появиться и после отъезда гражданина.

Накануне стало известно, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для подпавших под частичную мобилизацию граждан.

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