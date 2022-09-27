Госдума одобрила поправки о гарантиях мобилизованным

Мобилизованные россияне не потеряют работу. Депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс.

Согласно изменениям, договоры с сотрудниками прерывать не будут, их приостановят до окончания военной службы. По возвращении человек сможет приступить к своим прежним должностным обязанностям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.