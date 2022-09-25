Синоптик раскрыл пользу обильных дождей, прошедших в ЦФО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что обильные дожди, которые недавно прошли в Центральном федеральном округе, очень полезны для почвы.
"Земля была обильно полита дождем. Казалось бы, кому нужны эти дожди в конце сентября, но они "выстрелят" весной. Тогда очень важно, чтобы было много влаги для вегетации озимых растений", – передает ТАСС слова синоптика.
Вильфанд также обратил внимание на то, что влажная почва будет противостоять лесным пожарам.
"Конечно, оценивать ситуацию по одним выходным сложно, но дожди были очень полезны точно. Осенние дожди очень-очень нужны для сельского хозяйства", – резюмировал он.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице за прошедшие сутки выпало 28 миллиметров осадков, что составляет 43% от месячной нормы. По его словам, месячная норма осадков по региону колеблется в диапазоне от 52 миллиметров на юго-востоке до 62 миллиметров на северо-западе, в Москве норма – 65 миллиметров. В течение дня пройдут небольшие дожди – не более 1–3 миллиметров.
Ливень в столице продлиться 36 часов
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: