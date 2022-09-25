Синоптик раскрыл пользу обильных дождей, прошедших в ЦФО

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что обильные дожди, которые недавно прошли в Центральном федеральном округе, очень полезны для почвы.

"Земля была обильно полита дождем. Казалось бы, кому нужны эти дожди в конце сентября, но они "выстрелят" весной. Тогда очень важно, чтобы было много влаги для вегетации озимых растений", – передает ТАСС слова синоптика.

Вильфанд также обратил внимание на то, что влажная почва будет противостоять лесным пожарам.

"Конечно, оценивать ситуацию по одним выходным сложно, но дожди были очень полезны точно. Осенние дожди очень-очень нужны для сельского хозяйства", – резюмировал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице за прошедшие сутки выпало 28 миллиметров осадков, что составляет 43% от месячной нормы. По его словам, месячная норма осадков по региону колеблется в диапазоне от 52 миллиметров на юго-востоке до 62 миллиметров на северо-западе, в Москве норма – 65 миллиметров. В течение дня пройдут небольшие дожди – не более 1–3 миллиметров.

