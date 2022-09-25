Более 40% месячной нормы осадков выпало в столице за минувшие сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице за прошедшие сутки выпало 28 миллиметров осадков, что составляет 43% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры следующих метеостанций: Красногорск, Тушино, Балчуг, Пушкино – 24 мм, Долгопрудный – 25 мм, Подмосковная – 26 мм, Можайск – 29 мм, Немчиновка – 31 мм, Волоколамск – 34 мм, Серпухов – 39 мм, Шаховская – 42 мм, что составляет 67% от всего сентябрьского лимита осадков", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, месячная норма осадков по региону колеблется в диапазоне от 52 миллиметров на юго-востоке до 62 миллиметров на северо-западе, в Москве норма – 65 миллиметров. В течение дня пройдут небольшие дожди – не более 1-3 миллиметров.

В воскресенье, 25 сентября, в столице и Московской области ожидается облачная погода, дождь и до 11 градусов тепла.

Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов тепла, по области – от 6 до 11 градусов. Ветер подует западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду.

