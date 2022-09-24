Фитнес-эксперт рассказал, как не простудиться при осенних тренировках на улице

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды тренировок подходят для занятий на улице в осенний период и как подобрать необходимую для этого экипировку.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Я люблю заниматься на улице, особенно в последние годы. В городах появилось не только большое количество воркаут-площадок, но есть и полноценные тренажеры на свежем воздухе для силовых упражнений. Но с приходом осени занятия на улице становятся менее комфортными, что заставляет чаще проводить тренировки в помещении. Но каким видам нагрузок лучше отдать предпочтение на свежем воздухе?

Категорически не рекомендую заниматься в дождь. Если при легкой мороси еще возможны некоторые активности, например бег или командные виды спорта, то при ливне не стоит тренироваться, какая бы современная и удобная экипировка у вас ни была. Здесь речь идет даже не о том, промокните вы или нет, а об элементарной технике безопасности. Любая поверхность во время осадков становится мокрой и скользкой. Попробуйте позаниматься на перекладине в дождь – руки будут постоянно соскальзывать, и вы просто не сможете выполнить заданный объем работы.

Если мы говорим о современных уличных площадках с силовым оборудованием, здесь ситуация обстоит немного по-другому, так как такие тренажеры изначально сделаны с навесами. Это неудивительно, ведь большинство упражнений нужно выполнять лежа. Правда, подобных площадок пока не так уж и много.



В любом случае, какой бы вид активности вы ни выбрали, одной из главных составляющих эффективных и комфортных тренировок будет являться ваша экипировка.



Если вы отдаете предпочтение упражнениям на турниках, то стоит обратить внимание на перчатки для подтягивания. Их задача – не только уберечь вас от мозолей или уменьшить скольжение, а также согревать руки. Если они сильно замерзнут, вы можете сорваться с перекладины.

Также не стоит забывать, что из-за холода могут начаться судороги. Перчатки обязательно должны быть закрытыми, а не обрезанными в районе пальцев, какие часто используют в фитнес-клубах.



Основная же экипировка должна представлять собой термобелье под соответствующую температуру и одежду, которая не сковывает движения. При этом она должна плотно сидеть на теле, чтобы во время выполнения определенных упражнений не оголялась спина или живот. Это может привести к простуде или более серьезным последствиям для здоровья.

Но одной из главных составляющих комфортных тренировок осенью является обувь. Когда на улице температура ниже 10 градусов, возможно, прошел дождь или он идет в момент выполнения упражнений – заниматься в обычных кроссовках уже нельзя. Во-первых, потому, что вы будете в них замерзать, даже если надели теплые носки. Кстати, использовать их не рекомендуется из-за слишком толстой ткани, которая снижает фиксацию стопы в кроссовках. Это может сказаться на комфорте и безопасности во время выполнения упражнений. Носки – это такая же экипировка, как и брюки, термобелье и прочее, поэтому выбирать их необходимо в зависимости от ваших занятий.

Во-вторых, обычные кроссовки предназначены для тренировок летом, на закрытом стадионе или в зале. Все их свойства снижаются в плохую погоду и при низкой температуре. Они легко промокают, а подошва скользит на влажной и подмерзшей поверхности.

Поэтому для осенних тренировок я рекомендую приобрести кроссовки-внедорожники. Их особенностью является более плотная и теплая ткань, обладающая повышенной износостойкостью и защищающая ноги от попадания влаги и грязи. Подошву на таких кроссовках изготавливают с более хорошим протектором для лучшего контакта с поверхностью. Также в составе используют специальную резину, которая не дубеет при понижении температуры. Причем подобные кроссовки есть не только для занятий осенью, но и зимой.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кроме того, на подошве "внедорожников" есть небольшие металлические шипы, которые позволяют бегать по наледи без риска поскользнуться. На рынке представлен большой выбор таких кроссовок, так что выбрать подходящую модель будет несложно. Главное, не перепутать "внедорожники" с ботинками для трекинга – активного отдыха в гористой местности.

Выбор подобной обуви в Москве очень велик как по качеству материалов и функциональным возможностям, так и по цене. Здесь я рекомендую посетить специализированные магазины, продающие именно кроссовки, где вас и сориентируют по конкретной модели. Помните, от правильно подобранной экипировки зависит не только эффективность тренировок, но и их безопасность.

Во время любого занятия важно соблюдать питьевой режим. Вода – это главное питательное вещество нашего организма, и ее нехватка сказывается как на общей выносливости, так и на состоянии организма в целом. Но при занятиях на улице в холодную погоду потребность в жидкости резко снижается. Ведь занимающийся практически не потеет, а значит, не теряет влагу. Хотя здесь все зависит от интенсивности упражнений.



Пить лучше понемногу, так как нельзя обойтись совсем без воды. Если летом все употребляют прохладные напитки, то осенью рекомендуется пить теплые. Дополнительно охлаждать организм опасно для здоровья.



Идеальными тренировками на улице могут быть бег, норвежская ходьба, занятия на воркаут-площадках, функциональный тренинг и даже единоборства. Одним словом, любые виды спортивной активности, где вы действительно затрачиваете много энергии, а значит, согреваетесь. Йогу, пилатес и другие менее подвижные направления лучше не проводить на улице осенью.