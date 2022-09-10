Фитнес-эксперт рассказал, под какую музыку лучше проводить тренировку

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, может ли музыка влиять на качество тренировок и стоит ли надевать в зал наушники.



В 16 лет я впервые начал регулярно заниматься в тренажерном зале – в районном доме культуры с небольшим помещением. Впрочем, там было все необходимое для тренировок. Тогда вместе со мной ходили и ребята из моей школы, ведь "подкачаться" хотел каждый из нас. Так как это был не фитнес-клуб, то и не существовало регламента о музыке, которая играла в зале. Там стоял обычный кассетный магнитофон, каждый мог включить на нем песню на свое усмотрение.

Одна компания моих знакомых почему-то предпочитала ставить шансон. Здесь дело было даже не в содержании конкретных текстов, просто под такую музыку невозможно заниматься. Она не могла задавать нормальный тренировочный ритм, ни мелодией, ни словами. Хорошо, что вскоре появилась ныне популярная группа Rammstein, которая быстро стала хитом нашего зала. Под песни немецких рок-исполнителей "качаться" было гораздо приятнее и эффективнее.

Действительно, от музыки может зависеть качество тренировки, концентрация и даже настроение. В современных фитнес-клубах это прекрасно понимают и ставят нужные композиции в зависимости от локации или урока. Но всем ли подходит эта музыка и может ли она вообще мешать занятиям? Давайте разберемся.

За 18 лет работы в фитнес-индустрии я могу сказать, что с музыкой, особенно в тренажерном зале, всегда возникают определенные проблемы. Во-первых, это связано с авторскими правами, из-за которых плейлист клуба приходится сильно ограничивать. По этой причине в зале годами может звучать одинаковая музыка. Например, в одном знакомом мне фитнес-клубе плейлист не менялся больше пяти лет, и я знал все композиции наизусть. То же самое касается и постоянных клиентов, которые замечают, что мелодия слишком однообразна – значит, никакой стимулирующей пользы она не оказывает.



Во-вторых, часто в клубах нет регламента о громкости музыки. Любой сотрудник (обычно дежурный тренер) может регулировать звук на свое усмотрение. Но высокая громкость в зале способна доставить дискомфорт коллегам или клиентам клуба. Это вообще очень распространенная проблема, когда какой-то тренер воспринимает свое место работы, как некий аналог дискотеки. Доходит до того, что люди разговаривают в полный голос, чтобы перекричать музыку. Даже те клиенты, которые занимаются в наушниках, слышат внешнюю мелодию лучше, чем свою в плеере.

Решением первой проблемы может быть оформление подписки на соответствующих музыкальных ресурсах или оплата услуг диджея, который создает персональные треки для фитнеса. Кстати, многие клубы приглашают музыкантов играть свой сет во время максимальной наполняемости зала. Таким образом создается определенная атмосфера для качественных занятий. Хотя, как я сказал ранее, это тоже может понравиться не всем клиентам.

Что касается второй проблемы, то ее нужно решать четко прописанным регламентом в должностной инструкции сотрудников. Есть такое понятие, как "гигиена слуха". Оно подразумевает, что громкость композиции не должна превышать определенное количество децибел и доставлять дискомфорт занимающимся. Но какая все-таки музыка должна играть в той или иной зоне фитнес-клуба?



Если речь идет о тренажерном зале, то здесь популярны электронные хиты с элементами рока. Разного рода миксы с композициями AC/DC, Rammstein, Deep Purple и так далее всегда вызывают положительный отклик у занимающихся.



В свою очередь, рэп в тренажерном зале звучит не очень хорошо. Я много раз слышал недовольство клиентов, что такая музыка больше подходит для игры в баскетбол или езды на скейте, нежели чем для "качалки".



На групповых уроках звуковое сопровождение четко определяется видом тренировок. В танцевальных классах все просто – какое направление, такая и музыка: румба, ча-ча-ча, танго и так далее. Аэробные классы, как правило, ставят энергичные треки, под которые и задается определенный ритм тренировки, в отличие от спокойных классов, где мелодия льется медленно, ненавязчиво.

К слову, на единоборствах вообще не принято ставить музыку, и это неудивительно. Во-первых, потому что занимающиеся могут не услышать команды тренера. Во-вторых, из-за общего сильного шумового загрязнения, которое неизбежно при работе на "мешках".

Одним словом, во время самостоятельных занятий в тренажерном зале или в кардиозоне лучше приносить с собой наушники и наслаждаться той музыкой, которая вам действительно нравится. Если в клубе фоновая мелодия играет слишком громко, то не стесняйтесь подойти к тренеру с просьбой немного убавить звук.

Во время групповых уроков придется привыкнуть к той музыке, которую ставит тренер, так как она является обязательной составляющей занятий. Главное, чтобы сама тренировка приносила вам удовольствие.