Фитнес-эксперт рассказал, можно ли потолстеть от спортивного питания

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли набрать лишний вес, используя спортивное питание.



Фото: AP Photo/Larry Crowe

Здоровый образ жизни сейчас в тренде. Это хорошо видно по количеству людей, которые бегают в парках, катаются на велосипедах, занимаются на уличных площадках, а также посещают фитнес-клубы. Плюс ко всему все больше магазинов, ларьков и даже минимаркетов при АЗС продают разного рода спортивное питание. В том числе популярные протеиновые батончики или печенье. Но так ли они полезны, если их употреблять бесконтрольно, и могут ли фитнес-добавки спровоцировать набор лишнего веса? Давайте разберемся.

Само название спортивного питания подразумевает, что человек, употребляющий его, должен заниматься физическими упражнениями. Как правило, если мы говорим о протеиновых батончиках или печенье, то их основная задача – давать большую порцию белка. Он необходим для восстановления мышечной ткани после тренировки. Тогда почему спортпит давно реализуют не только в точках продаж фитнес-добавок, но и в любом продуктовом магазине?

Первая причина – это действительно некий тренд. Но он больше связан не с тем, что люди массового стали тренироваться, а с удачным маркетинговым ходом. Благодаря этому многие виды спортивного питания из специализированных добавок перешли в категорию повседневных. Люди поняли, что таким видом продукции можно устраивать правильные перекусы, так как протеиновый батончик однозначно лучше шоколадки или торта. Но тогда почему от них тоже можно набрать лишний вес?

Дело в том, что все зависит от конкретного продукта. Спортивное питание выпускают десятки брендов, и, в отличие от того же шоколада, состав батончиков может категорически различаться. Если вы возьмете товары нескольких производителей, то удивитесь, насколько разные и сложные составы их продукции. Например, в батончиках, где на упаковке написано "без сахара", по факту его заменяют другим подсластителем, в котором неизбежно есть лишние калории. Это особенно важно для людей с диагнозом "сахарный диабет".



Бывали случаи, что человек с такой болезнью покупал специальное протеиновое печенье, а у него все равно повышался уровень глюкозы в крови. Даже требовалось применение инсулина.



Не все спортивные сладости одинаково полезны, поэтому важно понимать – не стоит их употреблять без контроля. Здесь рекомендация достаточно простая: во-первых, всегда читайте состав – чем больше в нем ингредиентов, тем хуже. Помимо сахара, там могут еще быть различные стабилизаторы и красители. Во-вторых, как бы не позиционировали производители свою продукцию, основное ее назначение – это восполнение белка после занятий. Другими словами, фитнес-добавки нужно употреблять, если только вы регулярно тренируетесь.

Второй вид спортивного питания, который может привести к ожирению, – это гейнеры. Их особенностью является большое содержание углеводов в одной порции продукта. Гейнер был придуман для того, чтобы человек, который его употребил перед тренировкой, мог заниматься интенсивнее и эффективнее. В первую очередь речь идет о силовых видах спорта, например бодибилдинге.



Но дело в том, что такое количество калорий, принятое единовременно, редко кто может израсходовать за одно занятие. Здесь все зависит даже не от самого тренировочного процесса, а от генетических особенностей конкретного человека. Как известно, существует три основных типа телосложения людей: астеник, нормостеник и гиперстеник.

Характерными особенностями первого являются длинные конечности, узкие плечи, практически полное отсутствие склонности к набору лишнего веса. Для нормостеников свойственны более широкие плечи, массивный скелет, а вот метаболизм у них уже не такой шустрый, как у астеников, поэтому они больше подвержены ожирению. Гиперстеники отличаются широкой костью в буквальном понимании этого выражения. Они предрасположены к жироотложению, и за питанием им нужно следить максимально внимательно.

Получается, что гейнеры с большим количество калорий оптимально подходят именно для астеников, так как из-за особенностей метаболизма им действительно нужно много энергии во время интенсивной тренировки. К слову, набирать мышечную массу людям с таким телосложением тоже достаточно тяжело, в первую очередь из-за скорости обмена веществ. К тому же их скелет и мышцы имеют удлиненную структуру, из-за чего прибавка массы визуально не так очевидна.

Несложно сделать вывод, что спортивное питание является специализированным видом продукции. Использовать его нужно только для решения конкретных тренировочных задач. Поэтому прежде всего рекомендую обратиться за консультацией к спортивному нутрициологу, диетологу либо тренеру с профильным образованием. В противном случае вы не только можете набрать вес вместо похудения, но и потратить десятки тысяч рублей впустую, так как употребляли не те добавки, которые вам действительно были нужны.