Фитнес-эксперт рассказал, как вернуть деньги в случае закрытия клуба

Обозреватель Москвы 24, спортивный эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как вернуть свои деньги, если фитнес-клуб неожиданно закрылся.



Фитнес-индустрия – малорентабельный бизнес. У клуба, который удачно расположен, чистая годовая прибыль редко составляет больше 20%. При этом стоимость открытия заведения может достигать 20–25 миллионов рублей. Есть, конечно, клубы и дороже. Такая цена обусловлена покупкой силового и кардиооборудования, чаще всего иностранного производства. Например, профессиональная беговая дорожка стоит от миллиона рублей, примерно как новый автомобиль.

Поэтому не удивительно, что фитнес-клубы периодически закрываются. Причем часто со скандалом, когда клиентам, у которых остались годовые абонементы, никто не собирается возвращать деньги. Совсем недавно подобная ситуация произошла с одним из фитнес-клубов в "Москва-Сити". Он успешно функционировал несколько лет, потом объявил о распродаже карт по уникальным ценам, но вскоре закрылся. Почему так происходит и как вместо лишних килограммов не потерять свои деньги? Давайте разбираться.

Самые высокие риски при покупке абонемента возникают у клиента, если он приобретает карту в клубе, который только должен открыться. Такая предпродажа всегда идет с хорошим дисконтом. Счастливому обладателю абонемента остается подождать всего пару месяцев, чтобы наконец-то начать тренировки в новом зале.



Если этот клуб не сетевой, вероятность того, что он никогда не откроется, очень высока. Так было уже много раз с подобными заведениями в России.



Другими словами, покупать абонемент даже в известной сети до ее официального открытия просто не стоит. Во-первых, потому что это может быть клуб по франшизе, а значит, владелец бренда не имеет никакого отношения к юридическому лицу конкретного зала. То есть, если он не откроется, жаловаться на руководителя всей сети не будет смысла.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Во-вторых, не исключено, что клуб открывают мошенники, которые просто используют громкое название без разрешения собственника. Таким образом, быстро собрав деньги, они просто исчезают вместе с ними. Если же вы все-таки хотите купить абонемент на предпродаже, в обязательном порядке посетите официальный сайт компании и убедитесь, что сеть действительно открывает конкретный клуб. Сейчас в свободном доступе есть информация о той или иной фирме, ее финансовом состоянии и другие сведения, которые несложно запросить самому. Это вас убережет от потери денег и нервов.

Но бывает и так, что вы занимаетесь в фитнес-клубе крупной сети, но его неожиданно закрывают. Например, потому что владелец бизнеса не смог договориться с арендодателем. Как поступить в такой ситуации? Здесь все немного проще. Как только у руководства появляется соответствующая информация, оно предлагает несколько вариантов решения данной проблемы своим клиентам.

Первый выход из ситуации – заморозка абонемента на срок, пока клуб не уладит дела с помещением. Как правило, о закрытии владелец компании узнает заранее, а значит, должен начать поиски нового помещения заблаговременно. Но выгодно ли будет открывать клуб на другом месте, или из-за стоимости ремонта, невыгодной локации и иных причин не нужно рисковать? Владельцам заведения также важно сохранить квалифицированный персонал, ведь фитнес – это в первую очередь тренеры, к которым приходят клиенты.



Второй вариант – при закрытии клуба крупный сетевой игрок может предложить владельцам абонементов использовать их до окончания срока действия в другом месте. Причем часто дают возможность ходить в любое заведение бренда на территории города или дарят несколько месяцев в подарок в качестве комплимента. Но так как для большинства людей локация является решающим фактором, то этим предложением пользуются немногие.

Еще один вариант – клуб может вернуть средства за оставшийся период действия карты. Но в этом случае не стоит рассчитывать на то, что денежная выплата за неиспользованные занятия будет больше положенного. Многие считают, что владельцы должны сделать некую компенсацию за полученные неудобства.

Однако ситуация с внезапным закрытием фитнес-клубов – явление, к сожалению, частое, поэтому бизнесмены давно прописывают в договорах все условия возврата денежных средств. При этом лучше попросить у администрации документ, в котором будет прописано, сколько у вас осталось оплаченных занятий или дней.

Несложно сделать вывод, что риски при покупке абонемента высоки и ни бренд, ни количество клубов в сети, ни звезды, которые эти заведения рекламируют, не дают гарантии, что он будет работать. Например, в Москве и области закрылись такие известные игроки рынка, как "Планета фитнес", "Доктор Лодер" и многие другие. Клиенты этих клубов остались крайне недовольны таким развитием событий.