Фитнес-эксперт рассказал, из какого материала должна быть сделана форма для тренировок

Обозреватель Москвы 24, тренер и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какую выбрать экипировку для занятий фитнесом.



Современный фитнес клуб – это целый спортивный комплекс с большим выбором различных направлений: от аэробных классов и тренажерного зала до более спокойных уроков – йога или пилатес. Также есть занятия в бассейне плюс большое количество разного рода единоборств, которые набирают все большую популярность.

Но для любого новичка всегда встает вопрос, а какую экипировку выбрать для того или иного направления? Ведь от вида формы часто зависит как эффективность занятий, так и их безопасность. Сразу скажу, что для единоборств существует огромное количество разновидностей экипировки, выбор которой зависит от конкретного вида боевого о искусства, поэтому в этой статье поговорим о других тренировках.

Кардиозона

Одной из главных причин купить абонемент в фитнес-клуб является желание человека похудеть. Для решения данной задачи клиент начинает посещать кардиозону, где выбирает обычно занятия на беговой дорожке. Либо занимается на эллиптическом тренажере, который дает хороший результат, но без ударной нагрузки на суставы и позвоночник. Так или иначе, для таких тренировок нужна правильная экипировка, которая не задерживает воду и не сковывает движения. Форма также должна позволять коже свободно дышать.

В этом плане индустрия, изготавливающая одежду для бега, давно шагнула вперед, предлагая потребителю синтетические ткани, великолепно отвечающие вышеперечисленным требованиям. Поэтому выбрать футболку или майку для бега совсем не сложно. Девушкам доступны и спортивные топы, в которых заниматься очень удобно. Не рекомендуется использовать вещи из натурального хлопка, так как такая ткань сильно намокает, плохо сохнет, а также прилипает к телу.

Что касается спортивных брюк или шорт, то здесь дело не только в комфорте при занятиях, но и в душевном спокойствии. За 18 лет практики я сотни раз встречал людей, которые, стесняясь своего тела, надевали широкие, неудобные брюки, лишь бы скрыть свои недостатки. Поэтому здесь нужно исходить из того, в чем вам будет комфортнее заниматься психологически. Но также важно, чтобы шорты, лосины или брюки подходили именно для интенсивных кардиотренировок, иначе заниматься будет просто неудобно, а это может сказаться на эффективности занятий.



При выборе обуви важную роль играет тот вид оборудования, на котором вы занимаетесь. Даже если вы тренируетесь на велотренажере, лучше, чтобы у вас были кроссовки с мягкой амортизирующей подошвой, так как в любом случае идет нагрузка на стопу. Если вы бегаете, то здесь экономить на обуви точно не стоит. В данном случае нужно выбрать определенную модель в зависимости от типа покрытия и длительности дистанции.

Кстати, в Москве давно появились "лаборатории бега", где с помощью врача-ортопеда вам не просто подберут кроссовки для занятий, но и сделают это, исходя из анатомических особенностей ваших стоп. Это хорошая практика, так как при определенных несостыковках снижается качество ваших тренировок, так как ноги быстрее устают или вы просто неправильно бежите.

Грамотно подобранная обувь снижает риски получения травм во время занятий. Особенно я рекомендую это делать тем, кто не только бегает в фитнес-клубе, но и предпочитает проводить время на улице, где часто меняется рельеф и вид поверхности. Индивидуальный подход важен в случае, если вы хотите себя попробовать в беге на длинные дистанции, например поучаствовать в марафоне или полумарафоне.

Тренажерный зал

Давно прошли времена, когда в тренажерном зале занимались в широких полосатых штанах, толстовке без горлышка (чтобы было видно трапециевидные мышцы) и тяжелых строительных ботинках. Да, мода на "качковскую" одежду еще есть, но, как правило, надевать ее предпочитают люди, которые занимаются профессиональным бодибилдингом, причем уже не первое десятилетие.

Сейчас в тренажерный зал принято одеваться в более простую одежду для фитнеса, которая, по сути, ничем не отличается от формы для того же бега. Но и здесь есть ряд особенностей. Одежда не должна сковывать движения, особенно когда выполняются приседания со штангой или становая тяга. В Сети очень много видео, где лопаются шорты или брюки во время выполнения данных движений. Поэтому, прежде чем купить экипировку, уточните у продавца, подходит ли она для такой нагрузки.

Здесь дело в том, что при работе с отягощением наши мышцы могут существенно увеличиваться в размере за счет прилива крови. Получается, что форма, которая идеально подходила к фигуре, может просто стать тесной. Поэтому лучше, чтобы одежда была не впритык либо с добавлением эластана, который позволяет ей растягиваться.

К выбору обуви я рекомендую отнестись более ответственно, особенно если вы работаете с большими весами. В этом случае должны быть кроссовки с жестким "задником" – такие обычно используют при занятиях кроссфитом, либо "штангетки". Основная их задача – жесткая фиксация стопы, что важно при выполнении силовых упражнений. У беговых кроссовок подошва слишком мягкая, она не дает устойчивости и сказывается как на безопасности, так и на результате. Поэтому подберите обувь правильно.



Также в тренажерном зале часто используют и дополнительные виды экипировки. Например, специальные перчатки амортизируют нагрузку на ладони при работе с большими весами и защищают от мозолей после тренировок. Еще используют напульсники. Как правило, это кожаные широкие браслеты, которые плотно затягивают возле кисти для ее стабилизации при работе с серьезным отягощением. Для людей, у которых слабый хват, существуют лямки или кистевые ремни. С помощью них человек буквально привязывается к грифу и спокойно выполняет движение.

Одним из важнейших аксессуаров для занятий в тренажерном зале является силовой ремень – широкий и толстый с большой пряжкой. Его задача – повышать внутрибрюшное давление, что позволяет снизить риски получения травмы позвоночника при ряде упражнений с вертикальной нагрузкой на позвоночник.

Все вышеперечисленные элементы экипировки, кроме кроссовок и формы, как правило, есть в любом тренажерном зале, вы можете их спокойно использовать. Но часто бывает так, что ремень или лямка заняты. Кроме того, так как они общественные, то могут быть изрядно изношенными или неприятно пахнуть. Другими словами, если вы занимаетесь регулярно, то лучше иметь полный комплект своей экипировки, тем более купить ее – не проблема, а цена вполне приемлемая.

Групповые уроки

Здесь выбор экипировки зависит от направления. Хотите посещать танцевальные классы, значит, вам нужно в магазин, который продает соответствующую форму и обувь. Если вам по душе йога или пилатес, значит, покупайте экипировку специально для них. Обычно в крупных спортивных магазинах для этого есть конкретные отделы.

Однако при подобных групповых тренировках серьезных требований к одежде уже нет, так как вы работаете с собственным весом тела, а сами движения в большей части статические. Главное правило – форма не должна сковывать движения или еще как-то мешать занятиям.