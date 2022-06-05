Клиенты Black Star Fitness потребовали вернуть деньги из-за закрытия клуба

Клиенты Black Star Fitness, который внезапно объявил о закрытии, потребовали вернуть деньги.

При этом, как уточняется, буквально за день до остановки деятельности администрация еще продолжала продавать абонементы. Клуб даже объявил скидки, чтобы привлечь клиентов. Однако теперь же люди, которые еще не успели воспользоваться услугами фитнес-клуба, требуют вернуть им деньги.

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