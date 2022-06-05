Баскетболисты петербургского "Зенита" впервые стали победителями Единой лиги ВТБ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Санкт-Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над столичным ЦСКА и впервые стал победителем Единой лиги ВТБ.

Игра финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ прошла в воскресенье, 5 июня, в Москве на арене "Мегаспорт". Поединок завершился со счетом 81:75 в пользу команды из Петербурга.

Отмечается, что изначально "Зенит" уступал со счетом 1–3, однако позднее ему удалось выиграть три встречи подряд.

Ранее ЦСКА обыграл французский АСВЕЛ в игре баскетбольной Евролиги. Встреча, организованная на арене "Мегаспорт", закончилась со счетом 90:83. При этом самым ценным игроком матча стал защитник армейцев Дэниэл Хэкетт, набравший 27 очков.

