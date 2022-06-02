Как сборная Аргентины обыграла команду Италии в финале турнира "Финалиссима"

Сборная Аргентины обыграла команду Италии в "Финалиссиме" – новом одноматчевом турнире между победителем чемпионата Европы и Кубка Америки. Встреча, прошедшая на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов объясняет про новый чудо-турнир и рассказывает, каким вышел финал Межконтинентального кубка.



Фото: AP Photo/Matt Dunham

Многие поклонники футбола на этой неделе совершенно неожиданно узнали о существовании нового межконтинентального турнира – "Финалиссимы". Для тех, кто не следил за развитием истории этого кубка, он и правда возник как будто из ниоткуда. У "Финалиссимы" не было широкой пиар-кампании, а появился турнир отчасти из-за политического противостояния ФИФА и континентальных конфедераций – конкретно европейской (УЕФА) и южноамериканской (КОНМЕБОЛ).

В 2018 году Международная федерация футбола в лице ее президента Джанни Инфантино предложила идею проведения чемпионата мира раз в два года, в сентябре 2021 года этот вопрос был поднят на очередном конгрессе ФИФА. Тогда против этой инициативы выступили главным образом УЕФА и КОНМЕБОЛ, так как это, во-первых, отразилось бы на циклах чемпионата Европы и Кубка Америки. Во-вторых, на доходах и влиянии ФИФА, с которой у европейской и южноамериканской ассоциаций и до этого было негласное соперничество за внимание и деньги футбольных болельщиков по всему миру.

В феврале 2020-го УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать первым шагом к активному сотрудничеству между двумя организациями. В сентябре прошлого года, аккурат после возобновившихся разговоров о двухгодичном цикле ЧМ, европейская и южноамериканская ассоциации заявили о создании нового межконтинентального трофея, за который должны были поспорить действующий чемпион Европы и победитель Кубка Америки, то есть Италия и Аргентина.



После этого конфедерации подписали обновленный меморандум о взаимопонимании, в котором было заявлено, что новый суперматч получит название "Финалиссима" (в переводе с итальянского: "финал финалов"), а первый розыгрыш турнира состоится 1 июня в Лондоне.



Фактически УЕФА и КОНМЕБОЛ решили реабилитировать Кубок Артемио Франки, который проводился в похожем формате в 80–90-х годах прошлого века. Тогда чемпионы Европы и Южной Америки также выявляли сильнейшего в турнире, состоящем из одного матча. По замыслу создателей (тогда инициатором кубка была ФИФА) суперпоединок должен был проходить раз в четыре года в канун очередного ЧМ. Назван же турнир был в честь президента УЕФА Артемио Франки, который трагически погиб в автокатастрофе в 1983 году. Однако кубок удалось провести всего дважды – в 1985 году, когда победительницей стала обыгравшая Уругвай Франция, и в 1993 году. Тогда титул забрала Аргентина, одолевшая в серии пенальти сборную Дании.

В дебютном розыгрыше обновленного турнира победа также ушла альбиселесте (бело-голубым). С первых минут матча стало понятно, что для многолетнего лидера сборной Аргентины Лионеля Месси это не просто плод политических интриг футбольных ассоциаций, а настоящий трофей и реальный шанс реабилитироваться за неудачный сезон в ПСЖ. Поэтому 34-летний игрок был заряжен до предела и активно распространял эту энергетику на своих партнеров по команде. На 28-й минуте аргентинцы открыли счет. Николас Тальяфико поборолся за мяч на фланге, Джовани Ло Чельсо подобрал снаряд и тут же отдал его Месси. Капитан альбиселесте разогнал контратаку, вошел в штрафную и выдал великолепный пас на Лаутаро Мартинеса, который замкнул эту комбинацию.



Фото: AP photo/Frank Augstein

Под конец первого тайма сборная Аргентины удвоила свое преимущество. Тот же Мартинес после заброса от вратаря-однофамильца изящно принял мяч и развернулся, неожиданно для итальянцев организовав контратаку. Дойдя до середины чужой половины поля, Лаутаро вырезал передачу на Анхеля Ди Марию, а тот без труда перекинул своего бывшего одноклубника Джанлуиджи Доннарумму.

Во втором тайме итальянцы откровенно бросили играть и как будто бы даже не пытались наверстать упущенное. На 56-й минуте подопечные Роберто Манчини и вовсе едва не привезли сами себе. Оборона сборной Италии, казалось, справилась с очередной атакой аргентинцев, мяч оказался у Леонардо Бонуччи, но тот настолько неудачно скинул его назад Доннарумме, что голкиперу пришлось буквально выносить его с линии ворот.

На 60-й минуте Джанлуиджи снова выручил, но уже после удара соперника. Ди Мария великолепно зацепился за мяч на фланге, сместился в центр и пробил в девятку, но вратарь в прыжке парировал этот удар. Спустя минуту Анхель нанес еще один опасный выстрел в створ – и опять Доннарумма среагировал и разрядил обстановку. Через четыре минуты аргентинцы оказались максимально близки к третьему голу. Отобрав мяч у защитников сборной Италии, они тут же побежали вперед, Месси влетел в штрафную с правого фланга, отдал пас в центр, но Ло Чельсо не сумел завершить этот момент.



Тем не менее уже в добавленное время команда Лионеля Скалони все-таки забила еще. Снова Месси организовал мощную контратаку, дошел до штрафной, где у него возник затык, но тут мяч подобрал свежевышедший Пауло Дибала и закатил снаряд точно в угол.



Так Аргентина стала победительницей первой "Финалиссимы", а Лео Месси на радость себе, своим родным и поклонникам выиграл уже второй крупный трофей со сборной. Теперь главный вопрос: удастся ли ему наконец повторить результат Диего Марадоны и взять еще и Кубок чемпионата мира. Потому что если он вместе со сборной Аргентины будет так же жечь на мундиале в Катаре, то другим командам придется постараться, чтобы что-то противопоставить настолько же мощному и яркому футболу.