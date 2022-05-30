Как "Спартак" выиграл у "Динамо" в финале Кубка России по футболу

Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в финале Кубка России и стал победителем турнира – впервые за 19 лет. Встреча команд завершилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о драматичном дерби в "Лужниках".



Последние полтора десятилетия Кубок России планомерно терял свой статус второго по значимости футбольного турнира страны. Топ-клубам он был почти не нужен (только если потешить свое самолюбие, как было в случае "Локомотива"). Для небольших команд и середняков РПЛ участие в финале Кубка России почему-то часто становилось предвестником скорого выхода в Небесную лигу (то есть близящееся расформирование клуба).

Конечно, это досадное совпадение, но "Москва", "Амкар", "Сибирь", "Алания", "Кубань" и "Тосно" сначала прошли через финал Кубка России, а затем – через процедуру ликвидации. Кто-то из этих клубов впоследствии был восстановлен под новым юрлицом и стал играть в низших дивизионах, а кто-то просто канул в лету.

Так или иначе, даже перспектива путевки в Лигу Европы особо не спасала этот турнир, а когда Россию отрезали от всего мирового футбола, Кубок России, казалось, окончательно потерял всякий смысл. Впрочем, неожиданно вышло совсем наоборот. Да, отчасти счастливым стечением обстоятельств стало попадание в финал "Спартака" и "Динамо", которые к тому же должны были провести решающий матч в "Лужниках".

Однако ажиотаж превзошел все возможные ожидания: за два дня на финал продали 50 тысяч билетов, а в конечном счете игру посетили чуть более 69 тысяч болельщиков, что побило предыдущий рекорд турнира – финал 2006 года, когда на противостояние ЦСКА и "Спартака" в тех же "Лужниках" пришли посмотреть 61 тысяча человек.



Удивительно, но и сам футбол в этот вечер соответствовал таким серьезным масштабам. "Спартак" открыл счет уже на 10-й минуте матча: Михаил Игнатов выдал великолепную передачу в штрафную на Александра Соболева, нападающий красно-белых ткнул мяч в ближний угол, а Игорь Лещук не сумел выручить свою команду. Забитый гол Соболев посвятил своей маме, ушедшей из жизни в августе 2020 года.

На 21-й минуте красно-белые могли удвоить счет. Динамовцы провалились в обороне, позволив Квинси Промесу ворваться в штрафную фактически один на один с Лещуком. Тем не менее голландец сначала неудачно отдал пас, а затем Игнатов на добивании зарядил сильно выше ворот. Бело-голубые в первом тайме тоже создали несколько неплохих моментов, которые так и не дошли до ударов.

Но после перерыва "Динамо" прибавило и все-таки сравняло счет. На 55-й минуте подопечные Сандро Шварца разогнали атаку: Арсен Захарян выдал мяч на Федора Смолова, тот попытался отпасовать дальше, но Самуэль Жиго выбил снаряд из штрафной. Однако тут же подоспел Захарян, который нанес удар, и после рикошета от Жиго мяч залетел в сетку.



На 72-й минуте динамовцы едва не забили второй, но в итоге вышел вперед "Спартак": у бело-голубых возник перспективный эпизод, Себастьян Шиманьский ворвался в штрафную и упал на газон, надеясь на пенальти. Однако момент тут же закончился, а красно-белые понеслись в контратаку. В касание Соболев в центре поля перевел мяч на Промеса, Квинси убежал в штрафную, обошел Лещука и послал снаряд в пустые ворота.

Все шло к победе "Спартака", но на шестой (и последней) компенсированной минуте "Динамо" получило еще один шанс. Главный арбитр встречи Кирилл Левников после видеоповтора назначил пенальти за фол на Романе Евгеньеве. Одиннадцатиметровый по традиции должен был пробить Даниил Фомин, который до этого в своей карьере на высшем уровне не мазал с пенальти ни разу.

Стандарт в "Лужниках" стал неожиданностью – Фомин ударил выше ворот и подарил таким образом титул красно-белым. Этот Кубок России стал для "Спартака" первым за 19 лет. В последний раз спартаковцы выигрывали этот турнир в 2003 году. Тогда в решающем матче они с минимальным счетом одолели "Ростов". Всего же красно-белые (если не считать советский период) выиграли Кубок России в четвертый раз.