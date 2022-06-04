Столичные пожарные спасли кота при ликвидации пожара

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Московские пожарные спасли кота при ликвидации пожара в доме 40 на Нахимовском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

Сообщение о возгорании личных вещей и мебели поступило в 18:43 в субботу, 4 июня. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

"По прибытии пожарные провели разведку, проложили магистральную линию и установили трехколенную лестницу на второй этаж. Пожарными ПСО №203 был спасен кот. Ему оказали помощь", – говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 19:12.

Ранее сообщалось, что пожарные спали ежа в ходе тушения возгорания в одном из гаражных кооперативов Коломенского городского округа. Как отметил начальник караула Александр Потапов, в процессе ликвидации огня сотрудники пожарной части заметили движения со стороны задней стены горящего гаража. Остудив стену, спасатели обнаружили под ней лесного ежа, который запутался в мусоре.

