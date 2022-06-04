Столичные пожарные спасли кота при ликвидации пожара

04 июня, 22:36
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Московские пожарные спасли кота при ликвидации пожара в доме 40 на Нахимовском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
Сообщение о возгорании личных вещей и мебели поступило в 18:43 в субботу, 4 июня. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
"По прибытии пожарные провели разведку, проложили магистральную линию и установили трехколенную лестницу на второй этаж. Пожарными ПСО №203 был спасен кот. Ему оказали помощь", – говорится в сообщении.
Возгорание ликвидировали в 19:12.
Ранее сообщалось, что пожарные спали ежа в ходе тушения возгорания в одном из гаражных кооперативов Коломенского городского округа. Как отметил начальник караула Александр Потапов, в процессе ликвидации огня сотрудники пожарной части заметили движения со стороны задней стены горящего гаража. Остудив стену, спасатели обнаружили под ней лесного ежа, который запутался в мусоре.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: