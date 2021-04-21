Подмосковные пожарные спасли ежа из огня

Фото: mosoblspas.ru

20 апреля в одном из гаражных кооперативов Коломенского городского округа разгорелся пожар, в ходе тушения которого пожарные спасли ежа. Об этом сообщается на сайте ГКУ МО "Мособлпожспас".

Как отметил начальник караула Александр Потапов, в процессе ликвидации огня сотрудники пожарной части заметили движения со стороны задней стены горящего гаража.

Остудив стену, спасатели обнаружили под ней лесного ежа, который запутался в мусоре.

"Ликвидировав возгорание, пожарные забрали лесного жителя в подразделение, где обработали ему небольшие порезы на лапках. Накормив ежа печеньем и молоком, огнеборцы выпустили колючего путешественника в естественную среду обитания", – рассказал Потапов.

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