Подмосковные пожарные спасли ежа из огня

18:40
Фото: mosoblspas.ru
20 апреля в одном из гаражных кооперативов Коломенского городского округа разгорелся пожар, в ходе тушения которого пожарные спасли ежа. Об этом сообщается на сайте ГКУ МО "Мособлпожспас".
Как отметил начальник караула Александр Потапов, в процессе ликвидации огня сотрудники пожарной части заметили движения со стороны задней стены горящего гаража.
Остудив стену, спасатели обнаружили под ней лесного ежа, который запутался в мусоре.
"Ликвидировав возгорание, пожарные забрали лесного жителя в подразделение, где обработали ему небольшие порезы на лапках. Накормив ежа печеньем и молоком, огнеборцы выпустили колючего путешественника в естественную среду обитания", – рассказал Потапов.
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