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Происшествия

16:49

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Очевидец рассказал, как погиб спасавший собаку из пруда мужчина в парке "Торфянка"

"Осталась беременная жена". Мужчина утонул, спасая собаку в парке "Торфянка"
происшествия

ЧП произошло в парке "Торфянка" на северо-востоке Москвы 13 апреля. Мужчина пытался спасти собаку из ледяной воды пруда, однако сам провалился под лед. Как сообщают очевидцы, около 10 минут он пытался выбраться на берег, но в конце все же утонул. Рассказываем подробности произошедшего, а также все, что известно о личности погибшего.

"Помогать никто не кинулся"

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Как сообщают СМИ, все произошло в районе 18:00 13 апреля в парке "Торфянка" в Лосиноостровском районе. Мужчина утонул в водоеме, пытаясь спасти собаку, выбежавшую на лед.

"Пруд покрыт льдом, но не плотным слоем, а пористым: плюсовые температуры же давно стоят. Парень молодой... Он скинул одежду на берегу и бросился за собакой, которая барахталась в воде", – приводит слова очевидца сайт "Комсомольской правды".

По его словам, сначала мужчине удавалось идти по корке льда, однако она все же не выдержала веса, и он провалился под лед. Это случилось, когда мужчине удалось добраться примерно до середины пруда и взять собаку.

Очевидцы сообщают, что около 10 минут мужчина то уходил под воду, то снова всплывал с собакой на руках.

Кругом одни старики были, да мамы с колясками – помогать никто не кинулся. Позвонили в службу спасения. Приехали пожарные. Переоделись в резиновые костюмы и полезли втроем его вытаскивать.
очевидец происшествия

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Несмотря на московскую оттепель, вода в водоеме была все еще ледяной и категорически не подходящей для плавания. К тому же водоем глубокий – более двух метров под поверхностью воды. "Один спасатель на берег вылез и тяжело дышал. Говорит, вода ледяная, плыть невозможно и тяжело из-за льда", – добавил очевидец.

Так, собака и мужчина утонули на глазах очевидцев, среди которых были и маленькие дети.

Позже телеканал "360°" сообщил, что спасателям удалось достать тело мужчины из-под воды. Погибший не смог выбраться на берег из-за сильного переохлаждения.

Остались отец и беременная жена

По данным "МК", погибшим оказался 30-летний житель города Москвы Сергей. По профессии мужчина был экологом.

Он вышел на прогулку со своим двухлетним спаниелем и отцом, который как раз проживает в Лосиноостровском районе. Собака Сергея выскочила на лед и провалилась в воду.

Кроме отца, у мужчины осталась жена Анастасия. Она находится на седьмом месяце беременности. Анастасия и Сергей поженились в 2016 году. У них должен родиться мальчик. Днем Сергей отвез жену в роддом, чтобы девушка легла на сохранение. А вечером планировал отвезти ей кое-какие вещи.

О произошедшем жене сообщил свекр, на глазах которого случилась трагедия.

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