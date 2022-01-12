В Новосибирске соседи спасали кота, подкармливая его через дверной глазок

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В Новосибирске соседи спасли кота, запертого в квартире на улице Одоевского в Первомайском районе. Неравнодушные жители давали ему еду через дверной глазок, чтобы кот не умер от голода. Об этом сообщает портал НГС.

Как рассказала волонтер организации "Зоозащита НСК" Татьяна Зеленская, 30 декабря хозяин животного сломал ключ, когда открывал квартиру. Он решил не платить слесарю за вскрытие замка и ушел, оставив домашнего питомца одного. Через три дня соседка услышала мяуканье и начала подкармливать кота.

"Мне посоветовали аккуратно открутить дверной глазок. Мы с мужем открутили и кормили через воронку, воду наливали. Поэтому он не голодный был. Когда квартиру вскрыли, корм еще на полу был. Кота волонтеры забрали, сказали, что пристроят", – поделилась Наталья Тимофеева, которая заботилась о животном.

Мать мужчины, которая оказалась владелицей квартиры, удалось найти с помощью выписки из Росреестра. Женщина сразу вышла на связь, приехала и вызвала спасателей, чтобы они вскрыли дверь.

В материале говорится, что в настоящее время животное чувствует себя хорошо. Волонтеры ищут ему новый дом.

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