Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

На юге столицы спасли лисят, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

На территории детского сада обнаружили лису, бегающую в поисках потомства. Как оказалось, пятеро лисят прятались под верандой дошкольного учреждения.

К поиску животных подключились пожарные. С помощью сачка они поймали взрослого зверя, а затем начали доставать лисят из-под веранды. Чтобы не навредить животным, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты вскрыли пол и подняли настил веранды.

Животных передали специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Уже сегодня все семейство вернется в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что приближаться к лисам, которые стали все чаще появляться в пределах городских поселений в Подмосковье, не стоит, поскольку животные могут быть заражены бешенством. В ведомстве подчеркнули, что здоровые животные избегают встреч с людьми. Лисы, которые появились в городе, могут искать там пищу либо страдать заболеванием.

