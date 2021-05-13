Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
На юге столицы спасли лисят, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.
На территории детского сада обнаружили лису, бегающую в поисках потомства. Как оказалось, пятеро лисят прятались под верандой дошкольного учреждения.
К поиску животных подключились пожарные. С помощью сачка они поймали взрослого зверя, а затем начали доставать лисят из-под веранды. Чтобы не навредить животным, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты вскрыли пол и подняли настил веранды.
Животных передали специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Уже сегодня все семейство вернется в естественную среду обитания.
Ранее сообщалось, что приближаться к лисам, которые стали все чаще появляться в пределах городских поселений в Подмосковье, не стоит, поскольку животные могут быть заражены бешенством. В ведомстве подчеркнули, что здоровые животные избегают встреч с людьми. Лисы, которые появились в городе, могут искать там пищу либо страдать заболеванием.
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