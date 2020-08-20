В жилом доме в Сергиево-Посадском городском округе спасатели поймали лисицу

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В многоквартирном доме в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа сотрудники "Мособлпожспас" поймали лису, сообщили в пресс-службе организации.

"К спасателям обратились сотрудники полиции, которые не смогли самостоятельно поймать животное. Лисица забилась в угол между квартир на пятом этаже. Специалистам удалось с помощью спецсредств поймать и засунуть животное в мешок. Внешних признаков заболеваний у лисы не было, поэтому ее вывезли из деревни и выпустили в лес", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что после операции по отлову животного пострадавших и травмированных не было.

Ранее специалисты Мосприроды рассказали, как жителям вести себя при встрече с лисой. Чаще всего этих животных можно встретить на юге столицы и в ТиНАО, в парках ЗАО и ВАО.