В Мосприроде рассказали, как вести себя при встрече с лисой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Мосприроды рассказали, как жителям вести себя при встрече с лисой. Чаще всего этих животных можно встретить на юге столицы и в ТиНАО, в парках ЗАО и ВАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лисы приходят в столичные парки, поскольку там удобно и безопасно. Увеличению числа диких зверей в городе способствовал и режим самоизоляции, когда на дорогах резко уменьшился поток машин, а парки долгое время были закрыты для посещения.

Рядом с людьми у лис есть доступная еда. Откормленные на пищевых отходах животные постепенно перестают воспринимать людей как угрозу и начинают относиться к ним как к полезным соседям.

Бешенство среди московских лис встречается редко, на природных территориях регулярно проводится вакцинация диких плотоядных животных с помощью раскладки препаратов с вакциной. Но кроме бешенства лисы могут болеть бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и другими заболеваниями.

Лис нельзя гладить и кормить с руки, близко подходить, делать резкие движения или громко смеяться – это может вызвать агрессию. Не нужно махать руками, смотреть в глаза и показывать зубы – это может быть воспринято как призыв к бою.

Также не следует поворачиваться спиной и пытаться убежать. Лучше всего просто тихо постоять и подождать, когда лиса убежит, или, пятясь, отойти на безопасное расстояние. При укусе необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт.

О подозрительных животных можно сообщать в единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.