Лиса крадет вещи москвичей в районе метро "Водный стадион"

Лиса ворует вещи на пляже на севере Москвы

В столице на пляже в районе станции метрополитена "Водный стадион" очевидцы заметили лису. Как отмечается, животное ворует вещи горожан, оставленные на берегу, передает Москва 24.

Кадрами с кражей поделились отдыхающие. У мужчины, попавшего на видео, лисица хотела утащить обувь. При этом очевидцы говорили, что другого человека она оставила без штанов и панамки.

Ранее после отмены режима самоизоляции на прогулку вышли не только москвичи. Так, в черте города заметили лис.

Весной маленького лисенка поймали на юге Москвы.

Инцидент произошел в районе Шипиловского проезда. После этого жители позвонили на общегородскую горячую линию 7(495)777-77-77.