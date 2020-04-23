Маленького лисенка поймали на юге Москвы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Горожане поймали лисенка во дворе дома в Южном административном округе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Инцидент произошел в районе Шипиловского проезда. После этого жители позвонили на общегородскую горячую линию 7(495)777-77-77. На место выехали специалисты Центра реабилитации животных департамента природопользования Москвы.

Сейчас животное находится в центре, его осмотрят ветеринары. Специалисты рассказали, что состояние лисенка можно назвать удовлетворительным, ему менее двух месяцев. Они считают, после реабилитации есть шанс вернуть зверька в живую природу.

Руководитель департамента Антон Кульбачевский заявил, что в среднем за год поступает до 400 обращений от граждан по поводу лисиц в черте города. Больше всего их приходится на ЮАО, на втором месте – Троицкий округ, на третьем – ЗАО и ЮЗАО.

Кульбачевский объяснил, что в этот период идет обычная сезонная активность лис в городе в поисках корма. Но, возможно, из-за периода самоизоляции жителей лисы еще больше осмелели и чаще приближаются к жилым домам, добавил он.

Глава департамента призвал горожан не трогать лис и не приближаться к ним. Подкармливать их, как и других диких животных, не нужно. По его словам, это нарушает естественный уклад их жизни. Но если животное находится на территории образовательного учреждения или нуждается в помощи, то следует вызывать специалистов, заключил Кульбачевский.

В начале апреля лис заметили в Измайловском парке. Как утверждают местные жители, раньше эти животные даже близко сюда не подходили, а если и появлялись, то только по ночам.