Лисы появились в Измайловском парке

В Измайловском парке появились лисы

В Измайловском парке москвичи заметили лис. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Как утверждают местные жители, раньше лисы даже близко сюда не приближались, если выходили, то только по ночам.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что Москва становится комфортной средой обитания для лис, которых все чаще встречают в пределах города. К благоприятным факторам там отнесли отсутствие угрозы со стороны человека из-за запрета на охоту и со стороны бродячих собак из-за программы по их отлову. Также лисы могут всегда в городе найти еду и множество естественных и искусственных убежищ для защиты.

Ранее лису обнаружили в столичном районе Новокосино. Предположительно, животное выбежало из Салтыковского лесопарка, который находится поблизости.