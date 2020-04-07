Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва становится комфортной средой обитания для лис, которых все чаще встречают в пределах города, сообщили Агентству "Москва" в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

"Сегодня лис в городе заметить и правда легче, так как условия для них стали более благоприятны", – отметили в ведомстве. К благоприятным факторам там отнесли отсутствие угрозы со стороны человека из-за запрета на охоту и со стороны бродячих собак из-за программы по их отлову.

Также лисы могут всегда в городе найти еду и множество естественных и искусственных убежищ для защиты. "Здесь они могут спрятаться от возможного преследования, отдохнуть и даже вывести потомство. Таким образом, город становится для лис комфортной средой", – заявили в пресс-службе.

Кроме того, меняется биологическая модель обитания и существования вида – лисица из охотника, добывающего мелких птиц и грызунов, превращается в городской вид, живущий за счет отходов человека. Но резкого роста популяции лис в городе все равно ждать не стоит.

"Популяция лис саморегулируется, охотничий участок животных или территория обитания особи имеет большую площадь. Высокая плотность лис в городе невозможна, в Москве их популяция малочисленна", – добавили в министерстве.

Там также рекомендовали не обращать внимания на лис и не подкармливать их, поскольку это нарушает естественный уклад жизни животных. "У них пропадает страх перед человеком, включается режим одомашнивания, скорее даже паразитирования. В дальнейшем это может вызвать агрессию по отношению к людям", – подчеркнули в департаменте.

В случае если лиса нуждается в помощи, можно позвонить в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону +7-495-777-77-77. На место приедут специалисты и помогут животному, доставив в реабилитационный центр.

Ранее лису обнаружили в столичном районе Новокосино. Предположительно, животное выбежало из Салтыковского лесопарка, который находится поблизости.

Прошлым летом стало известно о нашествии лис в Москву. Как объяснили в департаменте природопользования, это связано с улучшением экологической ситуации.