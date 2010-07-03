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Москва 24

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Общество

09:36

Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине

животные общество

Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине

В столичном районе Новокосино поселилась лиса, передает телеканал Москва 24. Дикого зверя обнаружили местные жители прямо под окнами домов.

По их словам, лиса бегала между машинами на Новокосинской улице, 10. Предполагается, что животное выбежало из Салтыковского лесопарка, который находится поблизости.

Как отмечают жильцы района, в лесопарке обитают несколько лис, которые периодически выходят в город покопаться в помойках.

Летом стало известно о нашествии лис в Москву. Как объяснили в департаменте природопользования, это связано с улучшением экологической ситуации.

В апреле лиса поселилась возле детского сада в Бирюлеве Западном. Местные жители говорят, что часто видят в районе этих зверей, они ходят по дворам и часто отбирают еду у бродячих кошек.

В сентябре лиса забежала в терминал аэропорта Домодедово. В терминале она провела несколько минут, а затем покинула его самостоятельно. За это время животное не успело приблизиться к пассажирам.

Также в сентябре сообщалось, что лиса разгуливала по дорогам городского округа Мытищи. Животное забиралось на крыши автомобилей и подходило к домам.

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