В Татарстане глава поселения застрелил женщину, приняв ее за лису

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

Глава Кулангинского сельского поселения в Татарстане застрелил 38-летнюю местную жительницу, приняв ее за лису, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По факту инцидента в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура Кайбицкого района взяла расследование на контроль.

Ранее в Тюменской области подросток застрелил на охоте 12-летнего мальчика. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с оружием.

Согласно предварительным данным, выстрел произошел в тот момент, когда мальчик доставал из ружья патрон.