Подросток застрелил ребенка на охоте в Тюменской области

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В деревне Вармахли Тюменской области подросток застрелил на охоте 12-летнего мальчика. Причиной происшествия могло стало неосторожное обращение с оружием, сообщают "Дни.ру"

Выяснилось, что четверо несовершеннолетних отправились на охоту с оружием. При этом они были без сопровождения взрослых. Согласно предварительным данным, выстрел произошел в тот момент, когда мальчик доставал из ружья патрон.

От полученных ран пострадавший скончался, начато расследование. Теперь прокуратура проверяет соблюдение законодательства об оружии и исполнение родителями данных детей своих обязанностей.

Ранее блогера Арелин Мартинез случайно застрелили во время съемки ролика. В какой-то момент один из стоящих рядом вооруженных "похитителей" выстрелил девушке в голову.