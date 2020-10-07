Блогера случайно застрелили во время съемки ролика

18:21
Фото: Tik Tok
В Мексике случайно застрелили блогера Арелин Мартинез, снимавшую для TikTok видео с инсценировкой похищения, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Чиуауа. Арелин и еще один мужчина были в роли заложников.
В какой-то момент один из стоящих рядом вооруженных "похитителей" выстрелил девушке в голову. Предположительно, он не знал, что оружие было заряжено.
После съемок участники покинули место происшествия. Один из них вызвал полицию, чтобы рассказать о случившемся.
Ранее блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" Андрей Смирнов заразился смертельно опасным заболеванием – боррелиозом – от укуса клеща. По его словам, "клеща с сюрпризом" он привез с рыбалки.
Блогер отметил, что не знал об активности клещей в октябре, а также попросил подписчиков аккуратнее проводить время на природе, в лесах и полях.
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