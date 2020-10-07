У экс-жены Гуфа обнаружили "какое-то образование"

Фото: instagram.com/aizalovesam

Врачи обнаружили у телеведущей и экс-супруги рэпера Гуфа Айзы Анохиной "какое-то образование в желудке". Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Как сообщила Анохина, она сдала анализы, сделала УЗИ и КТ. "Вышла из больницы в слезах", – делится женщина.

По словам Анохиной, ей предстоит операция. Однако телеведущая не отчаивается: "Я собралась и готова пройти и этот этап своей жизни".

Ранее Анохину задержали в аэропорту на Мальдивах. Об этом блогер также рассказала в своем Instagram-аккаунте.