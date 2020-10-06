"Московский патруль": финалистка шоу "Холостяк" на Gelandewagen сбила пешехода

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Кутузовском проспекте. Внедорожник Mercedes Gelandewagen сбил мужчину, который пытался перебежать через оживленную магистраль в неположенном месте. За рулем иномарки была финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова.

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