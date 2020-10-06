"Эльман Пашаев: исповедь". Москва 24 покажет день из жизни известного адвоката

10:31
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во вторник, 6 октября, на телеканале Москва 24 покажут специальный репортаж "Эльман Пашаев: исповедь". Известный адвокат провел целый день с журналистом Москвы 24. Вместе они отправились от здания суда, на заседание которого Пашаев опоздал, к нему домой.
Это история Пашаева человека, а не адвоката. Он рассказал, какую еду любит и как выбирает продукты в магазине, похвастался машиной, салон которой отделан драгметаллами. А потом показал свой дом за несколько миллионов долларов и, самое главное, семью.
Пашаев привык быть в центре внимания, но родных он всегда прятал от камер. Жена юриста рассказала, почему дома ее называют "паразит", к кому ревнует мужа. Пашаев впервые разрешил снять свою дочь, она рассказала, кем хочет стать, какие машины ей дарит отец, а еще о том, что старается не афишировать родственные связи с адвокатом Ефремова.
Смотрите специальный репортаж "Эльман Пашаев: исповедь" 6 октября в 21:30 на телеканале Москва 24.
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