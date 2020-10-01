На бывшего адвоката Ефремова напали и облили фекалиями

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Неизвестный мужчина напал на бывшего адвоката Эльмана Пашаева возле здания телеканала "360".

Он рассказал в интервью телеканалу, что злоумышленник облил его фекалиями. Пашаев заявил, что нападение произошло из-за его вчерашнего высказывания.

"Я сообщил, что буду разоблачать коррупционеров, заинтересованных лиц, кто заказывал дело Ефремова, а также мое дело", – сказал Пашаев.

Экс-адвокат сообщил, что ему удалось поймать злоумышленника и забрать его документы. Пашаев заявил, что он нашел переписку между высокопоставленными чиновниками, где обсуждался бывший адвокат.

"Дам ему хороший совет – добровольно явись ко мне и скажи, кто заказчик", – отметил Пашаев.

Он добавил, что ему не нужны "ни полиция, ни кто-то еще", а также сказал, что "замучаются на него нападать".

Ранее Пашаев представлял защиту Ефремова по делу о смертельном ДТП. По итогам разбирательства актер получил срок 8 лет колонии общего режима. Кроме того, с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права на вождение автомобилем на три года.

После этого актер отказался от услуг Пашаева. Недавно Ефремов сообщил, что его интересы будут представлять два адвоката. По мнению Ефремова, Пашаев не очень понял, "а может, наоборот, очень понял", что его дело является резонансным.

18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса на год. Причиной стало нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката. Позже в СМИ появилась информация, что экс-защитник намерен баллотироваться в Госдуму на ближайших выборах.