Ефремов рассказал, что думает о своем бывшем адвокате Пашаеве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, рассказал, что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве, сообщает RT.

Ефремов считает, что Пашаев "просто не очень понял, а может, наоборот, очень понял", что это дело является резонансным.

По словам актера, в день, когда произошло ДТП, он ничего не помнит примерно с 13:00. "Так что мораль проста – пить надо меньше", – написал Ефремов.

"Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно", – добавил Ефремов.

Ранее на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ефремов заявил, что представлять его интересы будут два адвоката. Один из них из Чувашии, где актер хотел бы отбывать наказание.

Актер также отметил, что в чувашских колониях есть театр, который он мог бы "поднять".

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице.

Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.