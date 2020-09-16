Интересы Ефремова будут представлять два адвоката

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Представлять интересы Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, будут два адвоката. Один из них из Чувашии, где актер хотел бы отбывать наказание, сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"У меня теперь два адвоката – один представитель Чувашии, а второго наняла жена Соня. Адвокат вчера был, принес чувашскую газету, где очень хорошо про меня написали", – процитировала Меркачева Ефремова.

Актер также отметил, что в чувашских колониях есть театр, который он мог бы "поднять". Ефремов хочет отбывать наказание в Чувашии, так как там его корни – предок Ефремова Иван Яковлев перевел Библию на чувашский язык. Представители Чувашии уже готовят обращение во ФСИН, отметила Меркачева.

Ранее сообщалось, что защиту Ефремова будет осуществлять Роман Филиппов. В адвокатской конторе Russian Lawyers Company охарактеризовали его как специалиста в сфере уголовного и гражданского процесса, имеющего большое количество выигранных дел различной направленности.

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице.

Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.