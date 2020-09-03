Ефремов отказался выступать в прениях сторон по делу о смертельном ДТП

Фото: пресс-служба суда

Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре столицы, отказался выступать в прениях сторон, сообщает Агентство "Москва".

"В прениях выступать не буду, я выступлю в заключительном слове", – сказал актер.

Ранее перед заседанием суда актер признал свою вину в смертельном ДТП. По словам адвоката артиста, Ефремов сообщил, что он "артист народа" и понесет то наказание, которое выберет ему народ.

Прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель попросила суд запретить Ефремову вождение автомобиля сроком на три года, а также о частичном удовлетворении иска старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, путем взыскания 500 тысяч рублей.

Защита попросила не лишать Ефремова свободы при вынесении приговора. Эльман Пашаев удивился озлобленности людей на Ефремова и обратил внимание на честность, порядочность и отзывчивость актера.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.