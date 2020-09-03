Ефремов в суде признал свою вину в ДТП

Видео: пресс-служба суда

Актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП, которое произошло в июне в центре Москвы. Об этом он сообщил в Пресненском суде.

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", – заявил артист перед началом судебного заседания.

На заседании пройдут прения сторон, прокурор должен запросить наказание для артиста, а позже слово перейдет к защите.

Ранее его адвокат Эльман Пашаев сообщал, что Ефремов признает свою вину в суде 3 сентября. По его словам, Ефремов заявил, что он "артист народа" и будет нести наказание, выбранное ему народом.

Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий до этого попросил признать актера виновным и приговорить его к семи годам лишения свободы. Также он увеличил размер иска к актеру до 7,5 миллионов рублей.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

