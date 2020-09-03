Ефремов сегодня признает вину в суде – Пашаев

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Михаил Ефремов, проходящий по делу о смертельном ДТП, признает вину на заседании суда 3 сентября, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

По его словам, Ефремов заявил, что он "артист народа" и будет нести наказание, выбранное ему народом. При этом защитник не уточнил, в чем именно признается артист.

На заседании, начавшемся в 10:00, пройдут прения сторон, прокурор должен запросить наказание для артиста, а позже слово перейдет к защите.

Ранее старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова, Виталий попросил признать актера виновным и приговорить его к семи годам лишения свободы. Также он увеличил размер иска к актеру до 7,5 миллионов рублей.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.