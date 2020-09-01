Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит приговорить артиста к 7 годам

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров просит признать актера виновным и приговорить его к семи годам лишения свободы. Это следует из заявления потерпевшего, которое на судебном заседании зачитал его представитель Сергей Аверцев.

Кроме того, Захаров увеличил размер иска к актеру до 7,5 миллиона рублей. Ранее моральный вред он оценивал в 6,5 миллиона рублей. Потерпевший объяснил свое решение увеличить сумму тем, что на заседании 18 августа Ефремов выразил слова сочувствия потерпевшим из-за того, что качество их защиты, по его мнению, оставляет желать лучшего.

Виталий Захаров заявил, что это четко показало, что значит смерть его отца для Ефремова.

"Я вижу постоянную неприязнь со стороны Ефремова. Мы увеличиваем сумму на миллион рублей – с 6,5 до 7,5 миллиона рублей, но сокращаем на 200 тысяч, которые перевел Ефремов", – сказал адвокат.

На заседании 21 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер перевел по почте по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату Захарова в качестве компенсации. В итоге Виталий согласился принять деньги, а остальные трое отказались.

Накануне состоялся допрос артиста. Ефремов рассказал, что помнит день ДТП вспышками: он был пьян уже к полудню, однако уверен, что не садился за руль. Память, по словам актера, вернулась к нему с момента допроса у следователя. Ефремов также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.

Кроме того, на заседании 31 августа появился новый свидетель со стороны обвинения Светлана Набокина. Она рассказала, что находившегося на водительском сиденье автомобиля человека выводили из машины двое мужчин. После того как она увидела происшествие, она начала снимать происходящее на видео. По словам Набокиной, она выразила готовность дать показания после того, как узнала, что Ефремов отрицает вину.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

