Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

31 августа, 19:36
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Свидетель по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Илья Бабиков заявил, что лично вывел артиста с водительского места после аварии.
По словам мужчины, в день происшествия он гулял с другом по пешеходной части на внешней стороне Садового кольца. Когда он услышал хлопок, характерный для аварий, то направился к месту, откуда донесся звук.
"Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его, и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов", – заявил Бабиков.
Слушание по делу Ефремова возобновилось в понедельник, 31 августа. В зале заседаний Пресненского суда один из свидетелей Теван Бадасян заявил, что актер находился в машине не один. По словам мужчины, он лично видел, как на заднее сиденье транспортного средства сел высокий незнакомец.
Другой свидетель Андрей Гаев заявил, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья джипа. С актером с пассажирской стороны якобы разговаривал его друг Александр Кобец.
Кроме того, 31 августа в суде дал показания сам Михаил Ефремов. По словам актера, он не помнит момент аварии, как и почти все события дня аварии, поскольку начал употреблять алкоголь уже с утра. Артист подчеркнул, что признание на следующий день после ДТП сделал под давлением СМИ и из-за похмельного синдрома.
Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Ефремов объяснил, почему изначально признал вину в ДТП
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: