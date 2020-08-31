Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Свидетель по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Илья Бабиков заявил, что лично вывел артиста с водительского места после аварии.

По словам мужчины, в день происшествия он гулял с другом по пешеходной части на внешней стороне Садового кольца. Когда он услышал хлопок, характерный для аварий, то направился к месту, откуда донесся звук.

"Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его, и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов", – заявил Бабиков.

Слушание по делу Ефремова возобновилось в понедельник, 31 августа. В зале заседаний Пресненского суда один из свидетелей Теван Бадасян заявил, что актер находился в машине не один. По словам мужчины, он лично видел, как на заднее сиденье транспортного средства сел высокий незнакомец.

Другой свидетель Андрей Гаев заявил, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья джипа. С актером с пассажирской стороны якобы разговаривал его друг Александр Кобец.

Кроме того, 31 августа в суде дал показания сам Михаил Ефремов. По словам актера, он не помнит момент аварии, как и почти все события дня аварии, поскольку начал употреблять алкоголь уже с утра. Артист подчеркнул, что признание на следующий день после ДТП сделал под давлением СМИ и из-за похмельного синдрома.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

