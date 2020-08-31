Ефремов объяснил, почему изначально признал вину в ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Михаил Ефремов в ходе судебного заседания по делу о ДТП со смертельным исходом заявил, что признался в содеянном под давлением СМИ и в силу похмельного синдрома.

"Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить", – объяснил артист.

Ефремов подчеркнул, что видео, на котором он якобы признается в содеянном, является смонтированным. В качестве эксперта он сослался на мнение своей жены – профессионального звукорежиссера.

Артист также рассказал, что в день ДТП со смертельным исходом начал выпивать с самого утра.

"Моя память начинается с того, что я сижу у следователя", – объяснил Ефремов и подчеркнул, что события с 3–4 часов дня помнит смутно.

Актер настаивает на том, что приходить в себя начал только в момент беседы со следователем. При этом Ефремов признал вину в злоупотреблении спиртным.

"Моя вина есть, в пьянстве. Но всю вину за Октябрьскую социалистическую революцию я брать не буду", – подчеркнул артист.

Кроме того, актер призвал не воспринимать его показания всерьез.

"Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез", – заявил в Пресненском суде Ефремов.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Слушание по делу артиста идет в Пресненском суде Москвы. В рамках заседания в понедельник, 31 августа, свидетель Теван Бадасян заявил, что актер находился в машине не один. Еще один свидетель, Андрей Гаев, заявил, что после столкновения Ефремов покинул машину с пассажирского сиденья.

