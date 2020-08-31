Свидетель защиты Ефремова заявил, что опасается расправы

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Свидетель защиты Михаила Ефремова Андрей Гаев, по словам которого в момент ДТП артист сидел на пассажирском сиденье, заявил, что опасается расправы из-за своих показаний в суде, сообщает ТАСС.

"Сашу Кобца пытались после его показаний в полицию вызвать, его маме угрожали", – заявил свидетель, добавив, что изначально был готов дать показания по видеосвязи из Анапы.

Гаев отказался назвать суду свой адрес в Москве и иные установочные данные. "Но у суда может возникнуть необходимость вызвать свидетеля повторно", – отметила судья Елена Абрамова.

Адвокат артиста Эльман Пашаев, в свою очередь, подчеркнул, что Гаев боится, что полицейские "устроят свидетелю "маски-шоу".

Ранее Гаев сообщил в суде, что со вторым свидетелем Александром Кобцом стал очевидцем ДТП на Садовом кольце. По его словам, после аварии Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

Гаев рассказал, что вместе с Кобцом они росли в одном дворе, ходили в одну школу и воевали в Донбассе.

"Он мне даже жизнь спас, когда у меня автомат заклинило: с трех выстрелов убил трех укрофашистов. А его выставили каким-то слепым алкоголиком", – вспомнил свидетель.

Александр Кобец также заявлял, что актер в момент аварии находился на пассажирском сиденье, а за рулем был какой-то другой человек, который ему угрожал. При этом свидетель признался, что слеп на один глаз, а перед ДТП выпил с Гаевым полтора литра пива.

После допроса Кобца сторона защиты потерпевших заявила, что позже потребует возбуждения уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.