Находившийся в машине Ефремова мужчина угрожал очевидцам ДТП расправой – свидетель

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Свидетель смертельной аварии с Михаилом Ефремовым Александр Кобец сообщил в суде, что актер не сидел за рулем автомобиля после аварии, а сидевший на водительском месте человек угрожал ему после ДТП. Об этом стало известно на заседании Пресненского районного суда, передает Агентство "Москва".

"Я переживал за семью и за себя. <...> Невиновного человека топят", – поделился Кобец.

По словам мужчины, он долгое время не хотел встречаться и рассказывать о случившемся. Кобец уточнил, что ему угрожал тот человек, находившийся за рулем Jeep Cherokee Ефремова.

Кроме того, свидетель сказал, что поругался с женой, просившей его не давать показания.

Свидетель аварии также вспоминает, что в иномарке Ефремова было два человека. "Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека", – сказал очевидец. Кобец добавляет, что за рулем транспортного средства сидел славянской внешности мужчина лет 38 с черными волосами.

"Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки", – приводит подробности Кобец.

По информации РИА Новости, Кобец выступал в суде в качестве секретного свидетеля, видевшего аварию. Он живет в Иванове, а в Москву, как уточнил, приехал погулять с другом. По словам очевидца, когда он подошел к машине, он увидел Ефремова. При этом на водителе джипа актера была серая футболка и темная жилетка болоньевая.

"Он 100% сидел на пассажирском сиденье", – пояснил свидетель в столичном суде.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в столице. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Столичный суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.